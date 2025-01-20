Кадетам в Воскресенске напомнили о правилах поведения вблизи железной дороги

Сотрудники линейного отдела полиции железнодорожной станции «Воскресенск» и представители администрации округа провели профилактическую лекцию для учеников кадетской школы и школы № 5. Ребятам рассказали о правилах безопасности на железной дороге.

Отдельное внимание на встрече посвятили и предотвращению хулиганских действий на железной дороге: повреждение оборудования и незаконное проникновение на ограниченные территории. Учащиеся смогли задать полицейским все интересующие вопросы.

В конце лекции участникам раздали памятки с правилами безопасного поведения на железной дороге с яркими иллюстрациями и четкими рекомендациями.

Отметим, что такие профилактические встречи проведут и в других школах городского округа Воскресенск. Подобные мероприятия помогут уменьшить риски детской смертности на железнодорожном транспорте, сформировать у ребят ответственное отношение к безопасности.