Кадета из Люберец Олега Козлова наградили за спасение человека на железной дороге

Торжественная церемония награждения лауреатов всероссийской инициативы «Горячее сердце» прошла в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе. В этом году обладателями почетного знака и символа стали 188 человек, 28 из которых пригласили в Москву. Среди них — кадет из Люберец Олег Козлов, который спас человека на железной дороге.

Шестнадцатилетний Олег Козлов получил нагрудный знак «За мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим» первой степени. Воспитанник кадетского корпуса помог мужчине, который неудачно спрыгнул на железнодорожные рельсы, упал, получил травму ноги и не смог самостоятельно подняться. К платформе приближался поезд, а юноша бросился к краю платформы, попытавшись вытащить мужчину. Кадет смог сделать это со второй попытки, за несколько мгновений до прибытия поезда. После этого мальчик оказал пострадавшему первую помощь, зафиксировав конечность импровизированной шиной.

«Конечно, приятно получить награду, но, честно говоря, я этого не ожидал. Добрые дела не требуют громких слов, и, совершая их, не стоит ждать благодарности. Просто в какой-то момент понимаешь, что по-другому поступить нельзя. В тот момент в голове было только одно: как успеть вытащить человека. Ни о чем другом не думал. Электричка была совсем рядом, и я понял, что нужно рассчитывать на свои силы», — сказал юноша.

История подвига Олега вошла в почетную книгу «Горячее сердце — 2026».

Помимо награды лауреаты от 11 до 16 лет получают возможность присоединиться к тематической смене в детском центре «Орленок».

«Поступок Олега Козлова заслуживает самого высокого уважения. В критической ситуации он действовал решительно и грамотно, невзирая на риск для собственной жизни. Для Московской области особенно важно, что именно наш воспитанник, кадет из Люберец, продемонстрировал пример истинного мужества и готовности прийти на помощь», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Премию «Горячее сердце» реализуют с 2013 года. Она направлена на выражение признательности молодежи до 23 лет, которые проявили активную гражданскую позицию. Всего за 12 лет было награждено более двух тысяч лауреатов.