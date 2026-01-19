Кадастровые работы провели в приходе Покровского храма в селе Богородском

Специалисты Западного филиала Бюро технической инвентаризации Московской области выполнили кадастровые работы в церковном домике прихода Покровского храма в селе Богородское. Населенный пункт расположен в Рузском округе

Домик принадлежит местной православной общине Одинцовской епархии.

По итогам обследования инженеры подготовили технический план здания. В документе они указали все ключевые характеристики объекта недвижимости.

Подобные работы специалисты бюро проводят регулярно. Они помогают поддерживать точность и актуальность данных в государственном реестре недвижимости. Четкий юридический статус имущества создает для прихода прозрачные условия владения, что способствует его развитию и активной деятельности.

Место, где сейчас стоит село Богородское, имеет древнюю историю. Когда-то там находился Прутский погост на реке Исме, который разрушили в Смутное время. В 1676 году земли получил окольничий Александр Хитрово. Именно он в 1679 году возвел там первую деревянную церковь в честь Покрова Божией Матери.

В начале XIX века селом владел граф Дмитрий Гурьев. Он построил в Богородском усадьбу. От нее до наших дней сохранились фрагменты парка, несколько хозяйственных зданий и каменный Покровский храм, сооруженный в 1807 году. В 1937 году церковь закрыли.

Здание вернули верующим в 1995 году. В храме возобновились богослужения и началась долгая реставрация. Основные восстановительные работы уже завершены.