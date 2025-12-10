Кадастровые работы провели в 20 СНТ и микрорайонах Сергиева Посада

В Подмосковье продолжают проводить комплексные кадастровые работы. Благодаря этому удастся решать конфликты в сфере земельного законодательства.

Работы по определению границ проводят сразу для целой территории — поселка, садового товарищества или деревни. Заказчиком выступает муниципалитет. Финансируют их из федерального бюджета.

По словам жителей, проведение таких работ позволяет избежать долгих судебных разбирательств с соседями. А значит, экономит время и деньги.

«Комплексные кадастровые работы — это инициатива государства, направленная на снижение количества земельных споров и упрощение оформления участков. В Сергиево-Посадском округе около 20 садовых товариществ и микрорайонов с частными домами были отработаны „Роскадастром“, всего же в Подмосковье проводились работы на территории 15 округов», — добавили в пресс-службе администрации Сергиева Посада.