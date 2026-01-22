Кадастровую оценку свыше 4 млн участков проведут в Подмосковье в 2026 году

В наступающем году в Московской области пройдет масштабная работа по кадастровой оценке земли. Специалисты определят стоимость 4,2 миллиона участков.

Такую работу необходимо проводить раз в четыре года. Ее результаты будут напрямую влиять на сумму налога на землю и размер арендной платы, начиная с 1 января 2027 года. Процесс поручили сотрудникам Центра кадастровой оценки.

«Отмечу, что с начала 2026 года, согласно новому федеральному закону, размер арендной платы за государственные, муниципальные и неразграниченные земельные участки в регионе будет определяться на основании их кадастровой стоимости. Данное правило вступило в силу только для новых договоров аренды», — пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Ключевым нововведением процедуры станет активное использование Национальной системы пространственных данных. Это цифровая платформа, которая позволит Центру кадастровой оценки, Росреестру и «Роскадастру» мгновенно и без бумаг обмениваться актуальными данными.

Узнать, какая кадастровая стоимость установлена для участка или дома, можно разными способами. Самый простой — зайти на платформу НСПД или в электронный сервис Росреестра, ввести адрес или кадастровый номер и увидеть все данные онлайн.

Если требуется официальный документ, можно заказать выписку из ЕГРН в ближайшем офисе МФЦ или через портал государственных услуг.

Предыдущую масштабную оценку в Подмосковье провели в 2022–2023 годах. Тогда она затронула еще больше объектов — 13,2 миллиона.