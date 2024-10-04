Качество воздуха улучшилось в Подмосковье за неделю

Мобильные лаборатории совершили 25 выездов в округа Подмосковья для проверки качества воздуха. Превышений концентрации загрязняющей веществ не выявили.

Проверки прошли в Химках, Дмитрове, Рузе, Электростали, Истре и других муниципалитетах, сообщили в Минэкологии региона. Пробы произвели в 49 местах. Воздух проверили на содержание и концентрацию 32 загрязняющих веществ.

Специалисты не выявили нарушений и превышения нормативов. Они отметили улучшение качества воздуха по сравнению с предыдущими неделями.

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