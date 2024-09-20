Качество воздуха проверят в 8-м микрорайоне в Одинцове

Очевидцы из разных уголков города Одинцово обратили внимание на едкий запах гари в воздухе, один из них — восьмой микрорайон. По запросу местных жителей эту ситуацию взял на контроль областной экологический надзор.

Инспекторы экологического надзора Министерства экологии и природопользования Московской области обратят внимание на проблему, взволновавшую жителей, и возьмут пробы воздуха в 8-м микрорайоне. Контроль проведет экологическая лаборатория государственного казенного учреждения Московской области «Мособлэкомониторинг» до 20 сентября.

Сейчас на территории микрорайона уже идут работы по наблюдению за качеством атмосферного воздуха. В пресс-службе Министерства экологии сообщили, что круглосуточно уже осуществляют мониторинг по пяти загрязняющим веществам: сероводород, аммиак, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы.

Устанавливать посты наблюдения за атмосферным воздухом «Мособлэкомониторинг» начал еще в 2020 году. Сейчас в Подмосковье насчитывают больше 300 таких станций, систему постоянно расширяют и совершенствуют.

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