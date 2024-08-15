Качество воздуха на территориях трех производств проверили в Лобне

Глава городского округа Лобня Анна Кротова посетила производства компаний «Белковый завод», «Алтико» и «Лагуна» в рамках проверки по сигналам местных жителей. От них поступили жалобы о наличии резкого постороннего запаха в районе этих предприятий.

Во время визита Анна Владимировна осмотрела производственные цеха и отметила, что в них присутствует характерный запах, связанный с технологическими процессами. Однако он не соответствует описаниям, приведенным в жалобах граждан.

«Мы продолжим исследовать промзону на предмет поиска источников неприятного запаха совместно с торгово-промышленной палатой», — сообщила глава округа в своем Telegram-канале.

Отметим, что ранее компания «Белковый завод» инициировала дополнительное исследование для мониторинга качества воздуха в районе производства. Проведенные исследования не выявили отклонений от норм.

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