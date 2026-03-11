Качество воды в Звенигороде улучшится после строительства новых очистных сооружений

В Звенигороде продолжаются работы по реконструкции и строительству новой станции очистных сооружений. На данный момент система «Верхний Посад» работает в плановом режиме и справляется со всей нагрузкой.

Главный инженер АО «Одинцовская теплосеть» Андрей Боровиков продемонстрировал высокое качество воды, зачерпнув ее руками — она оказалась прозрачной и без запаха.

«Старая система у нас работает бесперебойно. Новые очистные строятся параллельно, не затрагивая существующие сооружения», — прокомментировал главный инженер. Он также отметил, что в новом объекте будут использоваться современные разработки и оборудование, которые позволят получить качественные показатели очищенной сточной воды при выпуске в водоемы рыбохозяйственного значения.

Производительность новых очистных составит более 12 тысяч кубических метров в сутки. Сейчас строители продолжают работы по заливке бетона на емкостных сооружениях. На площадке задействовано 110 человек. Возведение нового объекта проводится в три этапа, первый планируют завершить до конца 2026 года.