Качество воды в скважинах проверили в Можайске

Специалисты лаборатории питьевой воды «Мособлтепло» взяли более 70 проб воды в скважинах Можайска. Исследования помогают выявить отклонения от нормы и вовремя провести необходимые работы на объектах ЖКХ.

Всего в Можайске 60 водозаборных узлов. Специалисты взяли пробы из 43 скважин, откуда поступает питьевая вода. Еще 29 отобрали на распределительных сетях. Они пройдут лабораторные исследования по микробиологическим, химическим и органолептическим показателям.

Результаты позволят выявить любые отклонения от установленных норм и принять необходимые меры для их устранения.

По словам главы МинЖКХ Подмосковья Кирилла Григорьева, улучшение качества воды для жителей — один из приоритетов работы ведомства.

«Для этого на водозаборных узлах региона установлены станции обезжелезивания и водоподготовки, на которых вода проходит путь очищения в зависимости от характера загрязнения. Отбор проб — это один из важнейших инструментов определения потребности в модернизации объектов», — сказал он.