Качество воды в 58 зонах отдыха Подмосковья признали пригодным для купания

Согласно санитарным правилам, любой водоем, где планируется купание и отдых, должен пройти проверку и получить официальное заключение о том, что он безопасен для здоровья. Сейчас в Московской области Роспотребнадзор выдал 58 таких заключений.

Вместе с тем 11 зон отдыха в Пушкино, Сергиевом Посаде, Электростали, Люберцах и Ступине получили отрицательные заключения — купаться там нельзя. Важно помнить: безопасно купаться можно только в официальных местах, где есть соответствующее разрешение. Если на берегу стоит знак «Купаться запрещено», значит, вода не соответствует нормам, и заходить в нее категорически запрещено.