Качество водоснабжения жилого дома проверили в Голицыне

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Жители дома № 10 на бульваре Генерала Ремезова в Голицыне обратились в правительство Московской области с жалобой на ухудшение качества холодной воды. Оперативная группа аварийно-восстановительной службы откликнулась на обращение и выехала на место для проведения проверки.

Жители дома сообщили, что в июле этого года вода приобрела желто-бурый оттенок. Прибывшие на место специалисты провели органолептический анализ. Экспертиза показала, что вода на вводе в дом и в жилых помещениях соответствует стандартам: прозрачная, не имеет цвета и запаха. Сотрудники службы установили, что 22 июля произошло кратковременное ухудшение качества воды из-за перепада напряжения электросети — это и повлияло на ее цвет.

Министерство ЖКХ Московской области сообщило, что до 30 июля «Одинцовская теплосеть» провела работы на водозаборном узле и выполнила промывку наружных сетей холодного водоснабжения. Ситуация с качеством воды нормализовалась. Сейчас ведомство продолжает контролировать состояние систем водоснабжения в Голицыне и принимает меры для решения любых возникающих проблем.

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