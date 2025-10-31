Качество водоснабжения улучшилось еще у 10 тысяч жителей Красногорска

В ЖК «Красногорский» поселка Нахабино реконструировали водозаборный узел. Это позволило улучшить качество работы сети и обеспечить бесперебойное снабжение 30 многоквартирных домов. Изменения почувствовали почти три тысячи семей, рассказали в региональном стройнадзоре.

Производительность ВЗУ после реконструкции возросла до 5,4 тысячи кубометров в сутки. Это позволило обеспечить бесперебойное водоснабжение жителей микрорайона. По итогам проверки застройщику выдали заключение о соответствии объекта проектной документации.

Реконструкцию узла проводили с января 2025 года в рамках муниципальной программы модернизации систем водоснабжения. Под контролем Главгосстройнадзора в Красногорском округе строят и реконструируют еще два ВЗУ.