Качество водоснабжения улучшат для 330 тысяч жителей Подмосковья в 2026 году

В этом году на обновление коммунальной инфраструктуры в Подмосковье направят 12 миллиардов рублей. Всего запланировали првоели 96 мероприятий по строительству и ремонту сетей, благодаря которым качество водоснабжения и водоотведения улучшится для 330 тысяч человек.

Системы водоснабжения и водоотведения модернизируют в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Работы будут вести независимо от сезона и без прекращения подачи коммунальных услуг жителям.

«На время их проведения ресурсы будут поступать в дома через переключение на близлежащие объекты. Один из эффектов, который видим на уже реализованных объектах — снижение или полное отсутствие жалоб жителей на качество воды и неприятный запах на конкретных территориях», — сказал глава МинЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.

На развитие водного хозяйства направят более шести миллиардов рублей. В планах реконструировать 34 участка трубовода и 28 водозаборных сооружений.

Также проведут 34 мероприятия по обновлению канализационных сетей, очистных сооружений и насосных станций.

В программу войдет реконструкция и строительство ВЗУ в Одинцове, капремонт сетей в Богородском и Лосино-Петровском округах.