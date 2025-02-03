Качество водоснабжения проверили в селе Ильинском

В селе Ильинском Красногорского округа проверили качество холодной воды. По поручению Министерства ЖКХ Московской области специалисты аварийно-восстановительной службы провели обследование после жалоб жителей ЖК «Ильинские луга».
Проверки показали, что водозаборный узел работает исправно, а вода соответствует нормам — прозрачная, без примесей, запаха и цвета. Лабораторные анализы от 28 января также подтвердили отсутствие нарушений. Аналогичные результаты получили на вводе в дом № 1 на Западной улице. На момент проверки новых жалоб от жителей не поступало.
Нарушений не выявили и на ВЗУ ЖК «Новая Рига», а анализ от 20 января подтвердил соответствие нормам.
По итогам инспекций администрации Красногорска порекомендовали провести внеплановую промывку системы водоснабжения в ЖК «Ильинские луга» и сделать повторный анализ воды.
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