Качество водоснабжения проверили в селе Ильинском

В селе Ильинском Красногорского округа проверили качество холодной воды. По поручению Министерства ЖКХ Московской области специалисты аварийно-восстановительной службы провели обследование после жалоб жителей ЖК «Ильинские луга».

Проверки показали, что водозаборный узел работает исправно, а вода соответствует нормам — прозрачная, без примесей, запаха и цвета. Лабораторные анализы от 28 января также подтвердили отсутствие нарушений. Аналогичные результаты получили на вводе в дом № 1 на Западной улице. На момент проверки новых жалоб от жителей не поступало.

Нарушений не выявили и на ВЗУ ЖК «Новая Рига», а анализ от 20 января подтвердил соответствие нормам.

По итогам инспекций администрации Красногорска порекомендовали провести внеплановую промывку системы водоснабжения в ЖК «Ильинские луга» и сделать повторный анализ воды.