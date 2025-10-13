Качество водоотведения улучшили после промывки коллектора в Солнечногорске

В Солнечногорске завершили промывку канализационного коллектора, что позволило повысить качество водоотведения для жителей значительной части города. Работы проводились на участке от улицы Красной в районе дома 105 до улицы Набережной.

Для устранения засора привлекли подрядную организацию со специализированной техникой. Каналопромывочная машина с вакуумным насосом обеспечила эффективную очистку труб диаметром 800 миллиметров. В течение пяти ночей специалисты выполняли промывку в часы минимального сброса канализационных стоков.

«Перед этим провели телеметрию, чтобы убедиться, что промывка не повредит системе. Работы все выполнены в полном объеме, и проблемы с канализацией решены по данным адресам. Это улучшило ситуацию не только для жителей этого района, но в целом позволило значительно улучшить прохождение канализационных стоков в городе», — отметил первый заместитель главы городского округа Виталий Тушинов.

Засор вызвали нерастворимые влажные салфетки и наполнитель для кошачьего туалета, попавшие в канализацию. Виталий Тушинов призвал горожан внимательней относиться к функционированию инженерных сетей.