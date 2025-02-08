Представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона следят за состоянием дворов, общественных пространств и придомовых территорий. Они также контролируют ремонт асфальта, детских площадок и мест общего пользования в многоквартирных домах. С 3 по 7 февраля инспекции прошли в восьми округах Подмосковья.
В поселке Новостройка Богородского округа частично отремонтировали кровлю дома № 20. В Кашире устранили подтопление подвала в доме № 8 на улице Гвардейской, а в поселке Красная Пойма в Луховицах починили систему горячего водоснабжения в доме № 7 на Лесной улице.
Кроме того, в поселке Михнево утеплили наземные трубопроводы на улице Тимирязева, а в Зарайске обновили малые архитектурные формы у домов № 17 и 19 во 2-м микрорайоне. Работы также провели в Серебряных Прудах, Домодедовае и Электростали.
Делегация из Можайска приняла участие в патриотической эстафете в Одинцове
Более 30 человек пропали без вести во время оползня в Китае
Макрон решил увеличить число специалистов в области ИИ
Заупокойную службу в память о героях СВО провели храме в Можайске
В Калининграде арестовали мать мальчика, убитого в Черняховске
Качество уборки территорий проверили в 8 округах Подмосковья за неделю
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте