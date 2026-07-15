Качество уборки городских и придомовых территорий обсудили в Лобне

Рабочая встреча с техниками-смотрителями управляющих компаний и МБУ «Уютный город» состоялась в администрации Лобни 14 июля. Первый заместитель главы муниципалитета Евгений Аптекин обсудил с участниками совещание качество уборки городских и придомовых территорий.

В результате анализа обращений жителей за последние месяцы были выявлены повторяющиеся нарушения и проблемные зоны. Отметили территории, где ситуация требует особого внимания, и районы, где качество уборки улучшилось. Каждый техник-смотритель получил персональные задачи для оперативного реагирования.

Евгений Аптекин подчеркнул, что главной целью является не просто отработать жалобу, а сделать так, чтобы она не возникала.

Следующая встреча, на которой будет проанализирована статистика за июль, состоится через месяц.

В Лобне функционирует система контроля за качеством уборки: проводятся регулярные объезды территорий, оценивается чистота, фиксируются нарушения. За каждым участком закреплен ответственный, что позволяет оперативно реагировать на обращения жителей и корректировать работу подрядчиков.