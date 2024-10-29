Качество уборки дворов и общественных пространств проверили в Чехове

Заместитель главы городского округа Чехов Алексей Родин, председатель Совета депутатов Галина Козина и профильные специалисты осмотрели качество содержания внутридомовых территорий и общественных пространств на Береговой улице. Все выявленные недочеты устранят в ближайшее время.

По поручению руководителя муниципалитета Михаила Собакина, его заместитель Алексей Родин вместе с председателем чеховского Совета депутатов Галиной Козиной и специалистами администрации проинспектировал качество уборки дворов и общественных пространств. Комиссия обошла дома № 34, № 35, № 36, № 36а на Береговой улице. Алексей Родин осмотрел содержание детских игровых зон, парковок, внутридомовых проездов и пешеходных дорог. Он отметил недочеты и поручил устранить их в ближайшее время.

Обратиться по вопросу качества уборки дворов можно в Управление контрольной деятельностью по телефону 8 (496) 723-58-36, в Управление благоустройства администрации городского округа Чехов по номеру 8 (496) 727-91-10, в Муниципальное бюджетное учреждение «Чеховское благоустройство» по телефону 8 (800) 300-87-43 и в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Чехов по телефону 8 (496) 723-00-04.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».