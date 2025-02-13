Качество уборки дорог, тротуаров и дворов проверили в Лосино-Петровском

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав, его профильные заместители, специалисты управляющей компании и директор Муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство» обошли улицы в муниципалитете. Они проверили качество содержания проезжих частей, тротуаров и дворовых территорий.

Комиссия осмотрела улицы Ленина, Строителей, Октябрьскую и Петровский бульвар. Проверку провели в рамках партийных проектов «Школа жилищно-коммунального хозяйства» и «Чистая страна».

Жильцы дома № 17 по улице Ленина жаловались на состояние дворов и подъездов. С 1 января управляющую компанию «УютКвартала» поменяли на «Хту» и уже заметили улучшение. Сергей Джеглав побеседовал об изменениях с местной жительницей.

Помимо этого, руководитель муниципалитета отметил облагороженное пространство вблизи школы № 1. А по содержанию территории рядом с подразделением № 4 Щелковской больницы возникли замечания, Сергей Джеглав взял этот вопрос на личный контроль.

Комиссия также проверила ход капитального ремонта канализационного коллектора. Сейчас там ведут строительно-монтажные работы, специалисты трудятся на глубине семи метров при любых погодных условиях.

Жители домов на Октябрьской улице продолжают обращаться с жалобами на неприятный запах при использовании унитазов. Рабочие устранили очередной засор трубы из-за сброса в канализацию средств личной гигиены.

«Предлагаю каждому из нас задуматься о том, что поддержание порядка и чистоты является общей ответственностью. Давайте не просто говорить о важности этих ценностей, но и активно внедрять их в повседневную жизнь», — отметила куратор партийных проектов «Чистая страна» и «Школа жилищно-коммунального хозяйства» Елена Нестерова.