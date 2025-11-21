Качество свинины проверили на рынках и ярмарках Подмосковья
Специалисты госветслужбы Подмосковья проверили качество свинины на рынках и ярмарках. С начала года они отобрали почти 33 тысячи проб продукции и провели 59 тысяч лабораторных исследований.
Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, специалисты провели физико-химические исследования, дозиметрический контроль и пробу варки и трихинеллоскопию. Этот метод позволяет выявить опасных паразитов в мышечной ткани.
Мероприятия помогли снять с реализации 931 килограмм свинины, качество которой не соответствовало требованиям.
Специалисты ведомства порекомендовали приобретать свинину только в санкционированных торговых точках, где вся продукция проходит обязательный контроль.
«Регулярный мониторинг качества позволяет своевременно выявлять и изымать из оборота небезопасную продукцию, защищая здоровье потребителей», — отметили в министерстве.