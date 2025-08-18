Качество содержания жилых домов проверили в Солнечногорске

Состояние жилых домов и уровень их подготовки к осенне-зимнему периоду проверили в Солнечногорске. Заместитель председателя правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов оценил работу центра управления регионом, изучив, как профильные службы реагируют на обращения жителей и какие вопросы требуют особого внимания.

Владислав Мурашов вместе с главой округа Константином Михальковым провел совещание, в рамках которого обсуждалось содержание многоквартирных домов, подготовку жилого фонда к зиме и деятельность регионального оператора по обращению с отходами.

«Наш инспекторский состав проактивно провел осмотры порядка 60% жилого фонда Солнечногорска, находящегося в зоне повышенного риска. Плотно работаем с управляющими организациями, у них приоритетная задача — устранить все выявленные замечания до 15 сентября. Коммунальным службам муниципалитета необходимо усилиться и в части укомплектованности штата МБУ рабочими профессиями в преддверии зимы", – подчеркнул Мурашов.