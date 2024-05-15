Качество содержания торговых объектов проверили в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 16:26 Качество содержания торговых объектов проверили в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Состояние объектов потребительского рынка вдоль Пятницкого шоссе проверили в Солнечногорске. Специалисты оценивали содержание прилегающей территории торговых павильонов и дорожных сервисов.

В еженедельном выездном мероприятии приняли участие исполняющий обязанности заместителя главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик, а также представители структурных подразделений.

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«В ходе выезда зафиксированы нарушения и проведены беседы с собственниками. Сроки на устранение нарушений указаны в дорожных картах, которые каждый предприниматель подписывает, тем самым подтверждая, что приведет все в соответствие. В случае отказа навести порядок, вопрос будем решать с привлечением контрольно-надзорных органов, либо в судебном порядке», — отметил Типографщик.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Вдоль магистралей не допускается выносная торговля, складирование и хранение товаров, строительного мусора и шин на парковке, несогласованные вывески, рекламные плакаты или объявления на окнах и дверях, переполненные урны, несоответствие здания утвержденному архитектурному облику.

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