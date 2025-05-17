Качество содержания территорий проверили в 9 округах Подмосковья за неделю

С 12 по 16 мая в девяти округах Московской области прошли работы по ремонту и благоустройству дворов, общественных пространств и домов. Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья совместно с управляющими компаниями контролируют состояние территорий и проводят необходимые работы.

За указанный период в Коломне отремонтировали декоративную подсветку в Мемориальном парке, в поселке Боброво Ленинского округа эвакуировали девять машин, припаркованных с нарушением правил, в Красногорске отремонтировали подъезд, а в Мытищах восстановили асфальт у дома № 27 на Институтской улице.

Кроме того, работы выполнили в Одинцове — там обновили детскую площадку у дома № 7. В Балашихе на улице Поликахина украсили клумбу цветами, в Серпухове отремонтировали крышу дома № 21 на Борисовском шоссе, в Жуковском восстановили фасад дома № 17 на улице Гарнаева, а в Котельниках отремонтировали входную группу дома № 19 в Ковровом микрорайоне.