Качество содержания территорий проверили в 8 округах Подмосковья за неделю

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору еженедельно контролирует, как ухаживают за дворами, общественными местами и придомовыми территориями в Подмосковье. Вместе с управляющими компаниями инспекторы следят за ремонтом асфальта, детских площадок и подъездов.

Так, с 24 по 28 февраля инспекторы проверили качество содержания территорий в восьми округах. В Люберцах убрали мусор у дома № 6 на улице Авиаторов, в Пушкино отремонтировали подъезды дома № 39 на Степаньковском шоссе, а в Краснознаменске на Октябрьской улице установили уличные поручни.

Кроме того, в Кашире заменили синие контейнеры на площадках на Школьной, Клубной и Железнодорожной улицах, в Сергиевом Посаде осушили и продезинфицировали подвал дома № 7/33 на Стахановской улице, в Одинцове привели в порядок спортивную площадку в поселке Большие Вяземы. В Домодедове на улице Курыжова эвакуировали семь неправильно припаркованных машин, а в Лобне отремонтировали крыши дома № 17к3 на улице Чкалова и дома № 26 на Букинском шоссе.