Качество содержания территорий проверили в 8 округах Подмосковья за неделю

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В Подмосковье продолжают контролировать состояние дворов, общественных пространств и подъездов. Специалисты проводят ремонт асфальта, игровых площадок и мест общего пользования. На этой неделе, с 17 по 21 ноября, работы по благоустройству прошли в восьми округах.

К наведению порядка привлекли инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и управляющие компании.

Их силами было восстановлено уличное освещение в поселке Нагорное на улице Полковника Романова в Мытищах. Светильники починили вдоль домов № 5,7,9,11,13.

В Королеве провели герметизацию фасада дома № 11к6 на улице Полевой в микрорайоне Болшево. Изношенные участки кровли дома № 30 во 2-м микрорайоне заделали в Егорьевске.

Подъезды дома № 20 по Октябрьской улице отремонтировали в Лосино-Петровском, а в Талдоме в Юбилейном микрорайоне около дома № 18 рабочие установили малые архитектурные формы.

Замена покрытия и ремонт освещения прошли в Сквере Строителей в Долгопрудном. Во Фрязине же восстановили отмостку дома № 4 на Полевой улице.

Ямочный ремонт был организован в Чехове. Работы провели во дворах на улице Московской.