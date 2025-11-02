Качество содержания территорий проверили в 8 округах Подмосковья за неделю

В Подмосковье инспекторы Министерства по содержанию территорий и жилищному надзору продолжают проверять состояние дворов, общественных пространств и придомовых территорий. Совместно с управляющими компаниями они проводят ремонт асфальта, детских площадок и мест общего пользования в жилых домах.

С 27 октября по 1 ноября работы прошли в восьми округах Московской области. В Егорьевске в Новом поселке отремонтировали крышу и ливневые трубы дома № 37, в Шатуре утеплили линии теплосети и водоснабжения на улице Винтера. В Краснознаменске установили знак, запрещающий парковку у контейнерной площадки на проспекте Мира, а в Серпухове заменили входную дверь в подъезде дома № 38 на Подольской улице.

Кроме того, в Орехово-Зуеве откачали сточные воды и провели дезинфекцию подвала дома № 26 на Мадонской улице. В Жуковском обновили стены и окна в подъезде дома № 9, в Талдоме возле дома № 7 по улице Мичурина установили новую лавочку, а в Реутове возле дома № 17А на улице Гагарина оборудовали парковку.