Качество содержания подъездов проверили на Молодежной улице в Чехове
Заместитель главы городского округа Чехов Александр Хабаров осмотрел дворы и дома на Молодежной улице. Выявленные нарушения устранят в кратчайшие сроки.
По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Александр Хабаров проинспектировал качество содержания дворов и многоквартирных домов на Молодежной улице. В мероприятии также участвовали представители управляющей компании и сотрудники ресурсоснабжающей организации.
Во время проверки выявили несколько недочетов. Так, профильным специалистам поручат очистить входные группы подъездов, восстановить там освещение, актуализировать информацию на стендах, указать там фотографии и номера начальника участка, привести в порядок провода провайдеров, а также починить домофон в четвертом подъезде дома № 5 по Молодежной улице.
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