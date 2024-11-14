Качество содержания подъездов проверили на Молодежной улице в Чехове

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Александр Хабаров проинспектировал качество содержания дворов и многоквартирных домов на Молодежной улице. В мероприятии также участвовали представители управляющей компании и сотрудники ресурсоснабжающей организации.

Во время проверки выявили несколько недочетов. Так, профильным специалистам поручат очистить входные группы подъездов, восстановить там освещение, актуализировать информацию на стендах, указать там фотографии и номера начальника участка, привести в порядок провода провайдеров, а также починить домофон в четвертом подъезде дома № 5 по Молодежной улице.

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