Качество содержания объектов РЖД проверили в Павлово-Посадском округе

В Павлово-Посадском городском округе продолжаются еженедельные обходы, которые помогают оценить качество содержания дворов и общественных пространств. Недавно глава округа Денис Семенов провел осмотр территории города Электрогорск, уделив особое внимание объектам, находящимся под ответственностью РЖД.

В ходе объезда было выявлено, что компания РЖД не в полной мере выполняет свои обязательства по уборке закрепленных за ней участков. Вблизи платформ заметны многолетние свалки бутылок и другого мусора, уборкой которого вынуждены заниматься городские службы. Также отмечено, что представители РЖД проводят формальную уборку, создавая видимость чистоты на перронах, тогда как мусор остается на станциях или сбрасывается с перронов.

«Мы направили уже не один запрос в РЖД и министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Будем продолжать работать в данном направлении для того, чтобы решить проблему, » — прокомментировал ситуацию глава округа Денис Семенов.

Местные власти намерены добиваться улучшения ситуации и надеются на конструктивное взаимодействие с РЖД для обеспечения чистоты и порядка на объектах железнодорожной инфраструктуры.

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