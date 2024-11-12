Качество содержания контейнерных площадок проверили в Чехове

Заместитель главы администрации Чехова Александр Хабаров провел выездное мероприятие с целью контроля состояния контейнерной площадки, расположенной на улице Чехова, 4. В ходе проверки было оценено текущее санитарное состояние площадки и организация уборки мусора.

В результате инспекции выявили серьезные недостатки, среди которых отсутствие регулярного графика уборки и вывоза мусора. Данная ситуация негативно сказывается на общем санитарном состоянии территории и может привести к возникновению неприятных запахов, а также привлечению насекомых и грызунов. Александр Хабаров подчеркнул важность поддержания чистоты и порядка на контейнерных площадках и отметил, что своевременное решение данных вопросов существенно улучшит качество жизни жителей округа.

«Мы принимаем все необходимые меры для устранения данных недостатков. Дополнительно информирую, что по вопросу данной контейнерной площадки рассматривается возможность ее модернизации в рамках дорожной карты на 2024–2025 годы. Это позволит не только улучшить условия для жителей, но и сделать процесс утилизации отходов более эффективным», — прокомментировал заместитель главы округа.

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