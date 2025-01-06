Качество содержания еще трех водозаборных узлов проверили в Химках

В городском округе Химки провели проверку работы трех водозаборных узлов, расположенных на улицах Молодежная, Лавочкина и Нагорном шоссе. Все три объекта соединены в единую систему, которая обеспечивает чистой водой около 100 тысяч жителей города.

В городе ежегодно проводится модернизация систем холодного водоснабжения. Например, в 2024 году в рамках инвестпрограммы в жилом комплексе «Новогорск-Парк» специалисты «Химкинского водоканала» ввели в эксплуатацию новый водорегулирующий узел, что позволило решить проблему с перебоями подачи воды, на которую ранее жаловались жители.

Заместитель главы Химок по вопросам ЖКХ Денис Юрков отметил, что особенно важно, чтобы система функционировала без сбоев в периоды пиковых нагрузок, такие как новогодние праздники. Сейчас все показатели находятся в пределах нормы.

На 2025 год запланированы масштабные работы по реконструкции водопроводных сетей общей протяженностью около двух километров. Ремонтные работы затронут Ленинский проспект, а также улицы Загородная, Кирова и Калинина.

Кроме того, планируется обновление канализационно-насосных станций в жилом комплексе «Город набережных».

На балансе «Химкинского водоканала» сегодня находятся 62 скважины, 11 точек подключения к системе Мосводоканала и более 660 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Для обеспечения надежной работы коммунальной инфраструктуры ежегодно заменяется не менее пяти процентов сетей.