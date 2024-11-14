Качество содержания еще четырех дворов проверили в Чехове

Заместитель главы городского округа Чехов Денис Разуваев обошел дворы по четырем адресам в Чехове. Он выявил нарушения содержания игровой площадки и графика вывоза мусора.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Денис Разуваев проинспектировал дворы у домов № 79/1, 79/2, 79/3 и 79/4 по улице Чехова. Нарушения, касающиеся содержания детской площадки и графика вывоза отходов с контейнерной площадки, зафиксировали. Их устранят в самое ближайшее время.

Подобные обходы территорий проводят каждую неделю. Это помогает быстро устранять недостатки в содержании территорий городского округа Чехов.

Напомним, с просьбами о проведении необходимых работ горожане могут обратиться напрямую в профильные учреждения. Управление контрольной деятельности доступно по телефону: +7 (496) 723-58-36. По вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства можно звонить по номерам: +7 (496) 727-91-10 и +7(496) 723-00-04 соответственно. Обращения принимают и в Муниципальном бюджетном учржедении «Чеховское благоустройство» по телефону +7 (800) 300-87-43.

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