Качество содержания двух улиц проверили в Чехове

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Маршруты обхода формируются исходя из запросов граждан, назначаются ответственные заместители, в обязанности которых входит еженедельный осмотр территории и контроль поручений по итогам обхода. На этот раз глава Чехова Михаил Собакин провел мониторинг общественных и внутридворовых территорий по улицам Полиграфистов и Весенняя.

Михаил Собакин поручил рассмотреть включение двора по улице Полиграфистов между домами № 13, № 13а, № 15, № 16 и № 22 в программу благоустройства в 2026 году. На территории необходимо обновить детскую площадку, пешеходные коммуникации и отремонтировать спортивную площадку. Также несмотря на ограждение, небольшие выкопанные ямы возле некоторых домов вызывают определенную опасность для жителей, поэтому рабочие восстановят земельное покрытие на объектах, где работы завершены.

Открытый подвал и засоры доставляют неудобства жителям: в доме № 15 на улице Весенняя недавно устранили течь холодной воды.

«Содержание подвалов и канализационных сетей требует особого внимания. При поддержке Министерства ЖКХ, в начале октября планируется поставка специализированной техники, которая позволит комплексно проводить промывку коллекторов и выпускных сетей всего округа», — отметил глава округа.

Кроме того, профильным службам поручили удалить несанкционированную рекламу и граффити, провести смет листвы и ямочный ремонт.