Качество содержания дворов в ЖК «Акварели» проверили в Балашихе

Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин, специалисты управляющей организации и активные жители осмотрели дворовые территории жилого комплекса «Акварели». Это уже вторая проверка с участием руководителя муниципалитета. В прошлый раз он высказал ряд замечаний, большинство из них уже устранили.

По словам замглавы Балашихи Михаила Сидоркина, специалисты управляющей компании отштукатурили колонны во дворе, отремонтировали паркинг и обновили резиновое покрытие на детской игровой площадке.

«В ходе встречи проверили работоспособность системы отопления многоквартирных домов, подачу теплоносителя и температуру в помещениях. Также проверили работу диспетчерской службы и системы видеонаблюдения в жилом комплексе», — добавил он.

По поручению главы Балашихи Сергея Юрова его заместители регулярно мониторят состояние дворов и общественных территорий в разных районах муниципалитета.

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