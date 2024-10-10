Качество содержания дворов у трех домов по улице Дружбы проверили в Чехове
Замглавы городского округа Чехов Евгений Акуличев проинспектировал качество содержания дворов вблизи трех домов по улице Дружбы. По результатам проверки сотрудникам управляющей организации поручили обновить информационную доску объявлений.
По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина его заместитель Евгений Акуличев осмотрел дворовые территории рядом с многоквартирными домами № 2, № 4 и № 6 по улице Дружбы. Обход провели вместе со специалистами управляющей компании ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство города Чехов».
По итогу работы замглавы поручил работникам управляющей компании поменять информационную доску объявлений для жителей домов.
«Мы регулярно проводим проверки совместно с представителями управляющей компании и неравнодушными жителями, чтобы обеспечивать комфортные условия проживания. Ваша обратная связь и внимание к своему месту проживания очень важны для нас», — отметил Евгений Акуличев.
Чтобы обратиться с просьбой, необходимо позвонить в управление контрольной деятельностью по телефону: +7 (49-67) 23-58-36, в управление благоустройства администрации городского округа Чехов по номеру: +7 (49-67) 27-91-10, в муниципальное бюджетное учреждение «Чеховское благоустройство» на горячую линию: 8 (800) 300-87-43 или в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Чехов по телефону: +7 (496) 723-00-04.
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