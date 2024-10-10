Качество содержания дворов у трех домов по улице Дружбы проверили в Чехове

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина его заместитель Евгений Акуличев осмотрел дворовые территории рядом с многоквартирными домами № 2, № 4 и № 6 по улице Дружбы. Обход провели вместе со специалистами управляющей компании ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство города Чехов».

По итогу работы замглавы поручил работникам управляющей компании поменять информационную доску объявлений для жителей домов.

«Мы регулярно проводим проверки совместно с представителями управляющей компании и неравнодушными жителями, чтобы обеспечивать комфортные условия проживания. Ваша обратная связь и внимание к своему месту проживания очень важны для нас», — отметил Евгений Акуличев.

Чтобы обратиться с просьбой, необходимо позвонить в управление контрольной деятельностью по телефону: +7 (49-67) 23-58-36, в управление благоустройства администрации городского округа Чехов по номеру: +7 (49-67) 27-91-10, в муниципальное бюджетное учреждение «Чеховское благоустройство» на горячую линию: 8 (800) 300-87-43 или в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Чехов по телефону: +7 (496) 723-00-04.

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