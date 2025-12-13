Качество содержания дворов проверили в семи округах Подмосковья за неделю

В Московской области продолжаются проверки качества обустройства придомовых территорий. Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору вместе с управляющими компаниями следят за состоянием дворов, общественных пространств и домов, а также проводят ремонт асфальта, детских площадок и мест общего пользования.

С 8 по 12 декабря работы прошли в семи округах. Так, в Шатуре в доме № 53 на проспекте Ильича отрегулировали подачу отопления, во Фрязине восстановили освещение во дворе дома № 19 на улице Ленина, в Солнечногорске в доме № 12А на Обуховской улице установили водостоки, снегозадержатели и элементы дымоходов, а в Богородском округе отремонтировали подъезды дома № 3 на 2-м Кардолентном проезде.

Также в Волоколамском округе в деревне Нелидово привели в порядок территорию и восстановили дорогу у дома № 13 на улице Микрорайон, в Лотошине очистили дома от вандальных надписей и незаконной рекламы, а в Ивантеевке отремонтировали фасад жилого дома.