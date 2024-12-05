Качество содержания дворов проверили в микрорайоне Ольгино в Балашихе

Первый заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев провел проверку уборки дворов, тротуаров и детских площадок в микрорайоне Ольгино. Обход с участием представителей управляющих организаций города состоялся 5 декабря.

Комиссия осмотрела двор вблизи домов № 12 и 10 по Граничной улице, которые находятся в управлении компании «Центржилсервис». Затем проверка продолжилась по Граничной улице, мимо детского сада № 10 и нескольких торговых центров микрорайона. Особое внимание уделили чистоте тротуаров, состоянию детских игровых комплексов во дворах, а также уборке контейнерных площадок.

Все выявленные замечания были зафиксированы в протоколе для дальнейшего устранения.

По поручению главы Балашихи Сергея Юрова его заместители продолжают регулярно проверять уборку и состояние дворов и других общественных территорий в различных микрорайонах города.

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