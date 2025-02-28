Качество содержания дворов проверили в микрорайоне Ольгино в Балашихе

Первый заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев провел инспекцию по проверке качества уборки и поддержания порядка на дворовых территориях и улицах микрорайона Ольгино. В центре внимания оказались контейнерные площадки и состояние прилегающих территорий вокруг коммерческих объектов.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева администрация Балашихи активно занимается демонтажом объектов, негативно влияющих на облик города. В частности, речь идет о несанкционированных торговых палатках, расположенных на улицах микрорайона Ольгино.

«Мы осмотрели улицы Ляхова, Главная, Жилгородок и Первая, оценивая наличие мусора на контейнерных площадках, во дворах и вдоль улиц микрорайона. В целом работа управляющих компаний была оценена как удовлетворительная. Однако в Ольгино имеется множество коммерческих объектов, торговых центров и магазинов, по состоянию которых есть ряд замечаний», — подчеркнул Сергей Лукичев.

Также, по указанию главы Балашихи Сергея Юрова, его заместители продолжают регулярно проверять состояние дворов и общественных пространств в различных микрорайонах городского округа, обеспечивая контроль за чистотой и порядком.