Качество содержания дворов проверили в микрорайоне Керамик в Балашихе

Обход территории был организован в рамках партийного проекта «Чистая страна». В мероприятии приняли участие заместитель главы Балашихи Михаил Объедков и депутат, член фракции «Единая Россия» Александр Евсюткин.

Совместно с представителями управляющей компании они оценили состояние территории микрорайона Керамик, расположенной на Заводской улице, возле домов № 4 и № 6.

«Мы проверили, как содержится общедомовое имущество, прилегающие территории и детские площадки. В целом территория соответствует нормативным требованиям», — отметил Михаил Объедков, координатор проекта «Чистая страна» и член местного политсовета партии «Единая Россия».

Особое внимание уделили состоянию контейнерных площадок. Было отмечено, что мусор вывозится вовремя, а управляющая компания обеспечивает порядок на прилегающей территории.

Михаил Объедков подчеркнул значимость регулярных обходов и контроля за состоянием городских территорий. Такие мероприятия помогают своевременно выявлять проблемы и устранять их, создавая комфортные и чистые условия для жителей микрорайона.

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