Качество содержания дворов проверили в 8 округах Подмосковья за неделю

В Подмосковье инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору следят за порядком во дворах, на детских площадках и в местах общего пользования. Совместно с управляющими компаниями они контролируют ремонт дорог, состояние игровых зон и проводят другие работы. За неделю они проверили качество содержания общественных пространств в восьми округах Московской области.

Под их контролем в Долгопрудном заделали выбоины во дворах на проспектах Ракетостроителей и Пацаева. В Высоковске Клинского округа восстановили теплоизоляцию труб в подвале дома на Текстильной улице, а в Лосино-Петровском убрали аварийные деревья на Октябрьской улице.

В Истре устранили подтопление во дворе дома № 9 на улице Микрорайон. В Павловском Посаде отремонтировали детскую площадку и спилили сухие деревья, в Рузе обновили кровлю дома на Ульяновской улице. В Дмитрове осушили и продезинфицировали подвал дома на улице Некрасова. Помимо этого, в Сергиевом Посаде убрали крупногабаритный мусор из подвалов на Октябрьской и Железнодорожной улицах.