Качество содержания дворов проверили в 8 округах Подмосковья за неделю

В Московской области проходят работы по благоустройству дворов и общественных территорий. Инспекторы Министерства по содержанию территорий и госжилнадзору региона совместно с управляющими компаниями контролируют уборку и ремонт, обновление асфальта, детских площадок и мест общего пользования.

На этой неделе проверки прошли в восьми округах. Так, в Истре обрезали деревья у дома на Центральной улице, в Реутове отремонтировали кровлю дома на Советской улице, а во Власихе обновили входные группы подъездов.

Во Фрязине установили новые скамейки и урны, в Химках утеплили швы домов на Молодежной улице и улице Горшина, в Дмитрове благоустроили территорию возле дома на Пионерской улице, в Котельниках отремонтировали детскую площадку на Сосновой улице, а в Раменском восстановили освещение на улице Приборостроителей.