Качество содержания дворов проверили в 8 округах Подмосковья за неделю

В Подмосковье продолжают контролировать состояние дворов, общественных пространств и подъездов: проводят ремонт асфальта, игровых площадок и мест общего пользования. На этой неделе работы по благоустройству прошли в восьми округах.

К наведению порядка привлекли инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО и управляющие компании.

За неделю в Лотошине восстановили изоляцию трубопровода в подвале дома № 2 на Заводской улице. На Школьном проезде в Волоколамске починили асфальт тротуара, а в Ленинском отремонтировали более 20 детских площадок.

Кроме того, 32 уличных фонаря поменяли в Луховицах, в Воскресенке у дома № 30 на Центральной улице подлатали кровлю. Швы заделали у многоэтажки на улице Юности в Солнечногорске. В Котельниках в доме № 1к2 на улице Сосновой сварили внутренние инженерные системы, а в Красноармейске установили утеплитель на центральное отопление в домах № 19 и № 27 на улице Чкалова.