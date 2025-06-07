Качество содержания дворов проверили в 8 округах Подмосковья за неделю

Фото: г. о. Котельники / Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Подмосковье продолжают контролировать состояние дворов, общественных пространств и подъездов: проводят ремонт асфальта, игровых площадок и мест общего пользования. На этой неделе работы по благоустройству прошли в восьми округах.

К наведению порядка привлекли инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО и управляющие компании.

За неделю в Котельниках покрасили малые архитектурные формы на Сосновной улице. В Домодедове эвакуировали 10 автомобилей, припаркованных в неположенном месте. На улице Мира в Краснознаменске заделали ямы, а в Жуковском — заменили кровлю дома № 7 на улице Макаревского.

Помимо этого, в поселке Усады округа Ступино устранили потоп в подвале дома № 11 по Пролетарской улице. Канализацию отремонтировали в Сергиевом Посаде, в Пущине покосили траву около домов на улице Южной, а в Больших Вяземах Одинцовского округа провели ремонт детской площадки на Можайском шоссе.