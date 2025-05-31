Качество содержания дворов проверили в 8 округах Подмосковья за неделю

В Подмосковье продолжают контролировать качество содержания дворов, общественных пространств и подъездов. Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору следят за своевременным ремонтом асфальта, благоустройством детских площадок и мест общего пользования.

С 26 по 30 мая такие работы прошли в нескольких городах. Так, в Красногорске, в микрорайоне Опалиха, отремонтировали входную группу дома № 5 на улице Пришвина. В Щелкове восстановили цоколь дома № 19 на Институтской улице. В Луховицах провели частичный ремонт крыши дома № 24 на Пионерской улице, а в Домодедове эвакуировали 11 неправильно припаркованных машин.

В Лобне возле дома № 4 на Центральной улице установили малые архитектурные формы. В Шатуре отремонтировали подъезды в домах № 3 на Спортивной улице и № 39 на улице Жарова. В Долгопрудном обновили детскую площадку возле дома № 7 на улице Циолковского, а в Лыткарине восстановили бордюры во дворах на Первомайской и Спортивной улицах.