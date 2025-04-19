Качество содержания дворов проверили в 8 округах Подмосковья за неделю

В Подмосковье продолжаются проверки состояния дворов, общественных пространств и подъездов. Инспекторы Министерства ЖКХ региона совместно с управляющими компаниями следят за порядком и своевременным проведением необходимых работ.

С 14 по 18 апреля в восьми округах Московской области прошли работы по благоустройству. Так, в Ногинске отремонтировали кровлю дома на Аэроклубной улице. В Орехово-Зуее привели в порядок ограждения вдоль тротуара на улице 1905 года. В Щелкове обновили постамент памятника Ленину, а в Котельниках эвакуировали десять автомобилей, припаркованных с нарушениями.

Помимо этого, в Больших Вяземах Одинцовского округа очистили и покрасили мемориал в честь погибших в Великой Отечественной войне. В Долгопрудном организовали ремонт внутриквартального проезда, в Клину установили малые архитектурные формы, а в Кашире восстановили систему теплоснабжения в подвале жилого дома.