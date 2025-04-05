Качество содержания дворов проверили в 8 округах Подмосковья за неделю

В Подмосковье представители Министерства по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области проверяют, как в регионе убирают дворы, общественные и придомовые территории. Вместе с управляющими компаниями они также контролируют ремонт асфальта, детских площадок и мест общего пользования в домах.

С 31 марта по 4 апреля работы по благоустройству проверили в восьми округах. Так, в Дубне в подъезде дома № 11 на проспекте Боголюбова установили пандус для маломобильных жителей. В Ленинском округе эвакуировали десять машин, припаркованных с нарушениями в поселках Боброво и Лопатино. В Реутове отремонтировали элементы на детских площадках на улицах Советской, Победы и Агрогородок, а в Черноголовке поставили новую емкость для сбора опасных отходов рядом с домом № 8 на Институтском проспекте.

Помимо этого, в Воскресенске на улице Энгельса спилили сухие и аварийные деревья. В деревне Подолино городского округа Химки покрасили места общего пользования в доме № 9 на Дачной улице. В Истре рядом с домом № 4А на улице Ленина установили новые малые архитектурные формы, а в Сергиевом Посаде завершили косметический ремонт подъездов в доме № 42 на Железнодорожной улице.