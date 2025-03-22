Качество содержания дворов проверили в 8 округах Подмосковья за неделю

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору продолжают контролировать состояние дворов, общественных пространств и придомовых территорий. За неделю подобные проверки провели в восьми округах Московской области. Совместно с управляющими компаниями они следят за ремонтом асфальта, состоянием детских площадок и мест общего пользования.

В Королеве в Юбилейном микрорайоне частично отремонтировали крышу дома № 4 на улице Папанина. В Котельниках на Сосновой и Кузьминской улицах эвакуировали восемь машин, припаркованных в запрещенных местах. В Богородском округе частично заменили инженерные коммуникации в доме № 6 на Жактовской улице, а в Дзержинском установили новые мусорные баки на восьми контейнерных площадках.

Кроме того, в Электростали отремонтировали входную группу дома № 26 на улице Ялагина, а в Пушкино заменили лифты в доме № 16 на Школьной улице. В Воскресенске обновили детскую площадку на Молодежной улице, а в Жуковском провели локальный ремонт мягкой кровли дома № 5к2 на улице Баженова.