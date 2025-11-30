Качество содержания дворов проверили в 8 округах Подмосковья за неделю

В Подмосковье продолжается контроль за состоянием дворов и жилых домов. Инспекторы Министерства по содержанию территорий и госжилнадзору региона проверяют, как следят за состоянием дворов, общественных и придомовых территорий, а также вместе с управляющими компаниями проводят локальные ремонты. Такие работы провели в восьми округах за неделю.

В Сергиевом Посаде на проспекте Красной Армии у дома № 9А установили новые системы выката для контейнеров ТКО, в Балашихе отремонтировали элементы детской площадки у дома № 49 на Шоссе Энтузиастов, в Ленинском округе на Новом шоссе восстановили межпанельные швы в доме № 12к2, а в Ступине привели в порядок контейнерную площадку на улице Тимирязева возле дома № 5.

Кроме того, в Лобне локально отремонтировали кровлю дома № 6 на Букинском шоссе, в Кашире восстановили теплоизоляцию в местах общего пользования в подъезде дома № 16 на Новой улице, в Богородском округе убрали крупногабаритный мусор возле контейнерной площадки у дома № 15А на Комсомольской улице, а в Ивантеевке, в подъезде дома 4 на Советском проспекте, установили новый информационный стенд.