Качество содержания дворов проверили в 7 округах Подмосковья за неделю

В Подмосковье продолжают контролировать состояние дворов, общественных пространств и подъездов: проводят ремонт асфальта, игровых площадок и мест общего пользования. На этой неделе работы по благоустройству прошли в семи округах.

К наведению порядка привлекли инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО и управляющие компании.

Козырек входной группы дома № 3 был отремонтировал на Горенском бульваре в Балашихе. В Кашире рабочие восстановили дымовую шахту в доме № 24 на улице Свободы, а также починили кровлю дома № 17 на Центральной улице в Ступине. Для собственников квартир дома № 43 на улице Плещеевской в Подольске пересчитали размера платы за электроэнергию.

Также в доме № 14 на Южнодомодедовской улице в Домодедове заменили напольную плитку входных групп. Цоколь дома № 20 отремонтировали в поселке Кирпичного завода в Серпухове. А в Звездном городе провели опил деревьев от памятника Юрию Гагарину до Аллеи космонавтов.