Качество содержания дворов проверили в 7 округах Подмосковья за неделю

В Подмосковье продолжают контролировать состояние дворов, общественных пространств и подъездов. Специалисты проводят ремонт асфальта, игровых площадок и мест общего пользования. На этой неделе работы по благоустройству прошли в семи округах.

К наведению порядка привлекли инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и управляющие компании.

Например, их силами в Реутове были установлены новогодние елки на улице Ленина, в Александровском сквере и Центральном парке. Игровые элементы на детской площадке отремонтировали возле дома № 37А на Советской улице в Электрогорске. В Лобне же провели промывку системы водоотведения дома № 4 на Физкультурной улице.

Также специалисты отремонтировали фасад, стены лестничного марша дома № 18 на Трудовой улице в Ивантеевке Пушкинского округа. Штукатурно-отделочные и малярные работы в местах общего пользования выполнили в доме № 10 на Заречной улице в Лосино-Петровском.

Еще в Коломне был восстановлен информационный стенд около дома № 344 на улице Октябрьской революции, а в Балашихе — асфальтовое покрытие во дворе рядом с домом № 3 на улице Евстафьева.